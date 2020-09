Calcio: Roma; Fienga, Totti e De Rossi? Ci sarà loro momento

ROMA, 07 SET - "Io do per scontata la passione che Totti e De Rossi hanno per la Roma. È sbagliato mettere pressione su di loro dando per scontato il loro ritorno. Saranno parte della storia della Roma ma hanno iniziato il loro percorso e ci sarà un momento per loro". Così il Ceo giallorosso Guido Fienga in occasione della consegna del Premio 'Calabrese' a Soriano nel Cimino. (ANSA).