F1: Montezemolo, 'voglio bene alla Ferrari, meglio tacere..'

ROMA, 07 SET - Per chi vuole bene alla Ferrari, e io gliene voglio molto, questo è il momento in cui è meglio tacere"-Lo dice Luca di Montezemolo, al telefono con l'ANSA, all'indomani dell'ennesimo disastro delle Rosse nella stagione della Formula 1, al Gp di Monza. Per l'ex presidente di Maranello e' anche il momento di "sperare, alla vigila del millesimo gran premio, che come è successo alcune volte in passato, la Ferrari sia in grado di fare affidamento alle sue capacità, per superare momenti difficili come questo". (ANSA).