Sport: Spadafora 'torna pubblico? scuola test anche per noi'

ROMA, 06 SET - "Finalmente si respira aria di festa e di ripresa, ne avevamo bisogno. Riprendiamo perché in grado di rispettare le regole, e dobbiamo continuare a farlo". Intervistato da RaiSport a margine della finale di Supercoppa di volley donne, tra Conegliano e Busto Arsizio, il ministro dello Sport e delle politiche giovanili Vincenzo Spadafora parla della ripresa degli altri sport in Italia e pone l'accento sul prossimo step da salire, che ovviamente vale anche per il calcio, ovvero il ritorno, almeno parziale, del pubblico negli impianti. "Anche io non vedo l'ora - dice Spadafora -, perché con il pubblico è tutta un'altra storia. La settimana prossima la ripartenza della scuola sarà un test importante per il paese, poi dipenderà da noi". "Credo che alla fine di settembre - aggiunge il ministro - ci saranno tutti gli elementi per valutare l'eventuale ripresa con il pubblico. Nel frattempo spero che vengano consentito l'accesso di un migliaio di spettatori, come a concerti e teatro, io ci sto lavorando". Cosa ha detto alle pallavoliste che ha salutato prima della partita? "La promessa che con questa riforma che stiamo facendo possano essere tutte professioniste. E poi ho detto a tutte 'in bocca al lupo': come ministro ho il dovere di essere imparziale" (ANSA).