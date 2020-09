F1: Leclerc 'non sono contento,non troviamo soluzione'

MILANO, 05 SET - "Non sono contento, da due gare la situazione è difficile. Abbiamo provato tante cose ma non abbiamo ancora trovato la soluzione". Charles Leclerc ha il muso lungo quando davanti ai microfoni di Sky deve commentare il suo 13esimo posto nelle qualifiche del Gran Premio di Monza: "Sapevo dell'importanza della scia, avevo pianificato tutto molto bene e il giro è andato bene. Per domani? La scelta libera delle gomme può aiutarci ma se si forma un treno con il drs sarà molto difficile sorpassare". (ANSA).