Nations League: Dzeko, contento per il punto della Bosnia

ROMA, 04 SET - "Io voglio segnare sempre, non solo oggi. Non siamo fisicamente al 100 per cento, sia noi che l'Italia, mancava la brillantezza, la partita è stata equilibrata, anche se l'Italia ha tenuto di più il pallone. Ho giocato tante volte contro questi avversari, sono contento che abbiamo preso questo punto dopo le sconfitte dell'anno scorso". Così Edin Dzeko, dopo l'1-1 della Bosnia contro l'Italia, parlando alla Rai. "Io alla Juve? Non è il momento di discutere di mercato, come ho detto ieri: c'è la Nazionale da rispettare per adesso, e queste partite da affrontare", ha aggiunto il centravanti della Roma. (ANSA).