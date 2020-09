Nations League: 1-0 a Polonia, esordio vittorioso Olanda

ROMA, 04 SET - Vittorioso esordio nella Nations League 2020/21 per l'Olanda di Dwight Lodewages che, sul terreno della Johan Cruijff Arena di Amsterdam, ha battuto la Polonia per 1-0 in una partita del Girone 1 della Lega A. Ha deciso il match la rete messa a segno al 16' della ripresa da Bergwijn, su assist dell'atalantino Hateboer. (ANSA).