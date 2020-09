Under 21: Italia-Slovenia 2-1

ROMA, 03 SET - L'Italia Under 21 ha battuto 2-1 (2-0) i pari età della Slovenia in un'amichevole disputata sul terreno dello stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (Udine). I gol, per la squadra di Paolo Nicolato, sono stati messi a segno da Colpani al 33' e da Melegoni al 37' del primo tempo; da Matko al 32' della ripresa. (ANSA).