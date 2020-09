Portogallo:; infezione al piede per Cristiano Ronaldo

(ANSA-AFP) - ROMA, 03 SET - Nations league a rischio per Cristiano Ronaldo, Per il secondo giorno consecutivo non si è allenato con il Portogallo, al lavoro in vista della doppia sfida con Croazia e Svezia. Il portoghese, ha riferito la federcalcio luistana in una nota "ha un'infezione al piede destro ed è in cura con un antibiotico", ha detto in un comunicato la FPF. Salterà le due partite sicuramente il centrocampista Renato Sanches: giocatore del Lille è stato esaminato dai medici della Seleçao e considerato "indisponibile" per questi due incontri, ha detto la FPF senza ulteriori chiarimenti. (ANSA-AFP).