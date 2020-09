A Tardelli 'casa Nazionali', rinuncia a candidatura Aic

ROMA, 02 SET - Marco Tardelli sarà il responsabile del nuovo centro tecnico della federcalcio che sorgerà a Roma sui terreni del Salario Sport Village e rinuncia dunque alla candidatura alla presidenza dell'associazione italiana calciatori. Lo apprende l'ANSA in ambienti calcistici. L'uomo dell'urlo 'mundial' torna così in qualche modo in azzurro mettendo la sua esperienza al servizio delle nazionali giovanili che nell'impianto confiscato all'imprenditore Diego Anemone ("la nuova casa delle nazionali" l'ha definita il presidente federale Gabriele Gravina) avranno il loro quartier generale. (ANSA).