Il Bayern Monaco saluta Coutinho che torna al Barca

ROMA, 02 SET - Con una nota sul proprio sito online ufficiale, il Bayern Monaco, neocampione d'Europa per club, saluta Philippe Coutinho, che torna al Barcellona. Il fantasista brasiliano, che in qualche modo ha contribuito al 'triplete' dei tedeschi nella scorsa stagione, era arrivato in Baviera con la formula del prestito, dopo non avere trovato spazio nelle file dei blaugrana. Dopo l'arrivo del nuovo allenatore Ronald Koeman in Catalogna sembra essere diventato un giocatore sul quale bisogna puntare. O comunque un 'patrimonio' da valorizzare. (ANSA).