Serie A, Maldini: "Bologna amaro nel 2008, faremo meglio"

(ANSA). - MILANO, 02 SET - "Mi ricordo l'esordio nel 2008 contro il Bologna. Quella volta abbiamo perso e mi chiamò Ancelotti subito dopo la partita mentre stavo tornando a casa per parlare un po' della situazione. La speranza è di fare meglio quest'anno". Momento amarcord per Paolo Maldini dopo aver scoperto che il debutto in campionato per il Milan sarà contro il Bologna, tre giorni dopo il secondo turno preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers. "Loro avranno giocato - ricorda il dt rossonero a Sky - 10/12 gare di campionato, noi solo amichevoli. Ci giocheremo il passaggio del turno con una gara secca, ma saremo in forma per l'inizio". Maldini osserva con fiducia l'impegno nel derby contro l'Inter, in programma già alla quarta giornata: "L'anno scorso sono arrivate due sconfitte, la seconda in maniera clamorosa dopo 50' di grande calcio. Il gap con l'Inter sembrava aumentato, ora vediamo cosa succederà in questa stagione". (ANSA)..