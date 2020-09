Calcio:azzurri; Locatelli, Mercato? Ora mi godo questo sogno

FIRENZE, 01 SET - ''Il mercato? Adesso mi godo il momento perché essere in Nazionale è un sogno che avevo fin da bambino, comunque è un piacere essere accostato alla Juve del mio idolo Pirlo''. E' quanto ha dichiarato Manuel Locatelli alla prima chiamata nella Nazionale di Roberto Mancini dopo una brillante stagione con la maglia del Sassuolo.''Non ho rimpianti per come sono andate le cose con il Milan - ha aggiunto il centrocampista classe '98 e capitano attualmente dell'Under 21 - L'esperienza che sto vivendo nel Sassuolo mi sta aiutando a crescere e migliorare, ho sentito fiducia e per me è una rivincita. Tonali in rossonero nel posto che qualche anni fa era mio? Il Milan ha fatto le sue scelte e vanno rispettate, auguro a Sandro tutto il meglio, se arriva lì è perché se lo merita''. (ANSA).