Golf: ZoZo Championship a ottobre in California

ROMA, 01 SET - Dopo la CJ Cup anche lo ZoZo Championship, altro torneo della stagione 2020-2021 del PGA Tour di golf, "trasloca" dall'Asia agli Stati Uniti a causa di "circostanze uniche" dovute all'emergenza sanitaria.L'annuncio arriva direttamente dal massimo circuito americano del green maschile. L'evento, in programma dal 22 al 25 ottobre, non si giocherà dunque più a Chiba, in Giappone, ma andrà in scena a Thousand Oaks, in California. Tiger Woods, che nell'ottobre 2019 ha festeggiato l'82/a impresa sul PGA Tour grazie all'impresa allo ZoZo Championship, eguagliando il record di successi all time sul circuito di Sam Snead, dunque non difenderà il titolo in Giappone ma lo farà nella "sua" California, sul percorso dello Sherwood Country Club, dove ha già vinto cinque volte, tra il 2000 e il 2013, nel World Challenge. (ANSA).