Mkhitaryan diventa della Roma a titolo definitivo

ROMA, 31 AGO - "Micki ci lascia dopo il prestito stagionale in Italia. Abbiamo deciso di rescindere il suo contratto, di comune accordo, per consentirgli di unirsi alla Roma in modo definitivo. Il nazionale armeno si è unito a noi dal Manchester United nel gennaio 2018 e ha segnato in modo memorabile il suo primo inizio in Premier con una tripletta di assist nella vittoria 5-1 sull'Everton. L'Arsenal ringrazia Micki per il suo contributo e gli fa gli auguri per il suo futuro con la Roma". E' la nota che appare sul sito dei 'Gunners' e che ufficializza il passaggio del centrocampista armeno in giallorosso, a titolo definitivo. (ANSA).