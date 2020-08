Azzurri: ecco nuova maglia, ispirata a Rinascimento

ROMA, 31 AGO - Nuova stagione e nuova maglia per la nazionale italiana di calcio, vicina a tornare in campo per i primi impegni in Nations League e che oggi ha visto svelato il nuovo 'home kit' ispirato alla cultura del Rinascimento "La maglia della Nazionale rappresenta la passione e il desiderio di vittoria di milioni di tifosi, indossarla è un'emozione unica, una carica di orgoglio e senso di responsabilità che ci spinge a dare sempre il massimo - ha detto il capitano azzurro, Giorgio Chiellini -. La ricchezza di significato e di valori del passato uniti alla bellezza del prodotto e all'avanguardia tecnologica, la rendono perfetta per vestire la nostra ambizione e i sogni dei nostri tifosi". Realizzata da Puma, la maglia - informa il sito della Figc - celebra la grandezza del passato degli Azzurri fondendo la classica identità con un design moderno. Il tradizionale blu del kit "indica la rinascita della squadra italiana, capitanata da una entusiasmante nuova generazione di giocatori". Il nuovo kit "reinterpreta i classici motivi rinascimentali in una moderna grafica geometrica incorporata nel blu della maglia che celebra l'influenza italiana sulla cultura mondiale e sul calcio stesso". (ANSA).