Sassuolo: infortunio muscolare per Berardi

SASSUOLO (MODENA), 28 AGO - Sembrava in pole position per una chiamata nella Nazionale di Mancini, visto l'ottimo campionato disputato. In serata il Sassuolo ha precisato che la mancata convocazione in azzurro di Domenico Berardi è motivata da un risentimento miotendineo al soleo della gamba sinistra. (ANSA).