Napoli: Osimhen-show, è subito tripletta

NAPOLI, 28 AGO - Parte con una tripletta di Osimhen, 21 gol fatti e nessuno subito, la stagione del Napoli. Gli azzurri hanno battuto 10-0 il Castel di Sangro e 11-0 L' Aquila allo stadio di Castel Di Sangro, davanti a circa 1300 spettatori entusiasti di tornare a vedere Insigne e compagni dopo mesi di stadio chiuso. Gattuso ha mostrato la sua idea di nuovo Napoli nella seconda amichevole, contro L'Aquila, squadra di Eccellenza, provando il 4-2-3-1 con Lozano, Mertens, Insigne a sostegno di Osimhen. Una prova che ha dato piena libertà all'attaccante nigeriano di scatenarsi. Al primo minuto l'ex Lille va subito in gol superando la difesa in velocità, e al 3' raddoppia su lancio di Malcuit, prima di formare la tripletta personale su assist di Lozano. Uno show in otto minuti che già fa sognare i tifsi del Napoli, insieme alla tripletta di Insigne, alle doppiette di Mertens, e Lozano e al gol di Ghoulam. Il nuovo attacco del Napoli parte fortissimo, Gattuso ci lavorerà e punta a farlo diventare il tratto distintivo del suo primo Napoli costruito dal ritiro estivo. Nell'altra amichevole, il tecnico ha dato spazio a Milik nel tradizionale 4-3-3 con Younes e Politano esterni. Buona anche qui la prova degli azzurri con la tripletta di Politano, le doppiette di Milik e Younes ed i gol di Di Lorenzo, Koulibaly e Gaetano. (ANSA).