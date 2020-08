Ekdal: Ibra può fare ancora la differenza

GENOVA, 28 AGO - "Ero sicuro che sarebbe rimasto ancora lì, è un giocatore che può fare ancora la differenza in Serie A come ha già dimostrato l'anno scorso. Avendoci giocato insieme in Nazionale, posso dire che uno come lui ci vorrebbe sempre in una squadra". Così il centrocampista della Sampdoria Albin Ekdal a Sky Sport parla di Zlatan Ibrahimovic che resta al Milan e scommette sul connazionale. Intanto in casa Sampdoria nelle prossime ore rientrerà Gaston Ramirez: la dirigenza discuterà del rinnovo visto il contratto scade nel giugno del 2021. Ma sulle tracce del fantasista ci sarebbe un club saudita che avrebbe offerto un triennale a cifre molto importanti. (ANSA).