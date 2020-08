Calcio:Roma;B.Peres positivo a Covid-19,slittano allenamenti

ROMA, 28 AGO - Cambio di programma a Trigoria dopo la positività di Bruno Peres al coronavirus. La ripresa degli allenamenti della Roma, inizialmente prevista per questo pomeriggio, è stata spostata di 24 ore. Proprio domattina nel centro sportivo è infatti previsto per i calciatori di Paulo Fonseca un nuovo ciclo di tamponi i cui risultati arriveranno in giornata, prima della seduta d'allenamento prevista nel tardo pomeriggio. Massima precauzione quindi per la Roma che deve già fare i conti con tre tesserati alle prese col Covid-19: Mirante, Carles Perez e Bruno Peres. (ANSA).