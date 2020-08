++ Calcio: Genoa, Rolando Maran è il nuovo allenatore ++

GENOVA, 26 AGO - Come atteso dopo l'addio a Davide Nicola, che ha ringraziato società , staff e tifosi sui suoi profili social, il Genoa ha annunciato la nomina del nuovo allenatore che sarà Rolando Maran. L'ex tecnico di Catania, Chievo e Cagliari, ha firmato un contratto biennale e come ha spiegato nella nota di presentazione la società sul proprio sito "Il suo insediamento è previsto in occasione del ritorno all'attività dei giocatori, a conclusione del secondo ciclo di esami medici funzionali all'inizio della preparazione". Secondo ciclo che dovrebbe concludersi nella giornata di domani. (ANSA).