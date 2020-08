Ciclismo: Europei; volata d'oro Balsamo nella U.23 donne

ROMA, 26 AGO - L'azzurra Elisa Balsamo ha vinto la prova in linea Under 23 donne ai Campionati europei di Plouay (Francia). La giovane piemontese ha battuto in volata l'olandese Uneken e la danese Jorgensen. Un bis d'oro per l'Italia dopo la vittoria ottenuta un anno fa da Letizia Paternoster. "Tutta la squadra ha corso benissimo. Grazie di cuore a alle mie compagne, questo successo è nostro. Abbiamo controllato la corsa, come era nei programmi - ha detto l'azzurra, come riporta il sito della Federciclismo -. L'ultimo giro, su strappi e salite, abbiamo tentato di aumentare il ritmo per scremare il gruppo. E' il mio ultimo anno nella categoria, quindi ci tenevo tantissimo a questo titolo che ripaga tutte noi dei sacrifici fatti in questa stagione così difficile e degli allenamenti realizzati a casa sui rulli". (ANSA).