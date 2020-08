Dalla Spagna "Messi aveva informato Guardiola"

ROMA, 26 AGO - Una telefonata a Pep Guardiola prima di comunicare al Barcellona la volontà di chiudere la sua storia in blaugrana. Sui aggiungono particolari sull'addio della Pulce alla squadra catalana: la stampa spagnola racconta infatti di una chiamata fatta da Messi al tecnico del Manchester City giorni prima della comunicazione via fax al club in cui il campione argentino chiedeva la rescissione del contratto. E' stata rivelata nel programma "El Club de la Mitjanit" della Radio Catalunya. La chiamata di Messi al suo maestro Guardiola è stata rivelata durante un programma di Radio Catalunya. La Pulce avrebbe sondato il terreno con Guardiola, informandolo della volontà di lasciare il Barcellona, se ci fosse un interesse reale del City nei suoi confronti. Messi avrebbe anche chiesto a Guardiola se c'era la possibilità che l'allenatore catalano tornasse sulla panchina del Barcellona. Il City comunque è uno dei club nella rosa dei possibili approdi per l'argentino: con Manchester anche Inter e Psg potrebbero disporre dei 50 milioni netti a stagione che Messi guadagna al Barca. (ANSA).