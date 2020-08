Atp Cincinnati; vince Opelka, Berrettini esce agli ottavi

ROMA, 25 AGO - Matteo Berrettini, n.8 al mondo, esce agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati, battuto in due set dallo statunitense Reilly Opelka, n.39, con il punteggio di 6-3, 7-6. L'azzurro manca così l'approdo ai quarti riuscito invece a Novak Djokovic, che si è imposto per 6-2, 6-4 sullo statunitense Tennys Sandgren. Sui campi di Flushing Meadows di New York, dove quest'anno si tiene il torneo e che tra poco ospiterà come da tradizione l'Us Open, lo statunitense ha fatto leva sulla propria arma migliore, il servizio, per conquistare la partita, decisa al tie break col punteggio di 7-4. (ANSA).