De Laurentiis,non siamo attori di Ceferin, rispetti tifosi

PESCARA, 25 AGO - "Se ripartiamo dagli stadi chiusi o giocando ogni 3 giorni, a me sembra una follia. Sembra che siamo degli attori affittati per una commedia. Ma la storia la scrive Ceferin, siamo noi che lavoriamo per lui? Credo ci voglia del rispetto per i tifosi e si deve capire che la prima cosa che va rispettata sono i campionati di Lega, il resto viene dopo". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis rispondendo a chi gli chiedeva cosa si aspettasse dalla stagione che sta per iniziare. (ANSA).