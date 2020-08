Juve: Bonucci, inizia nuovo percorso con entusiasmo

ROMA, 24 AGO - "Ed oggi inizia un nuovo percorso. Una nuova avventura, con grande entusiasmo, per far si che i sogni di questo bambino possano continuare a diventare realtà": così il capitano della Juventus, Leonardo Bonucci, sul proprio account Instagram. dove pubblica le foto di due sue tessere del settore giovanile del Pianoscarano di Viterbo relative al '95/96 e al '96/97 Il messaggio arriva nel giorno del raduno dei bianconeri, che agli ordini del nuovo tecnico Andrea Pirlo cominciano oggi la preparazione per la stagione 2020/2021. (ANSA).