Thiago Silva: "La Fiorentina? Non ho ancora firmato"

ROMA, 24 AGO - "E' stata la mia ultima partita con il PSG, sognavo di vincere la Champions. Ora dovrò cercare un'altra squadra: il mio agente sta parlando con la Fiorentina, ma non c'è ancora niente di firmato". Così il difensore centrale brasiliano Thiago Silva, ai microfoni di Sky Sport. "Sono molto felice di avere trascorso otto anni a Parigi, ho dato sempre tutto, ma ora devo cercare un'altra squadra - aggiunge -. Sicuramente sarò molto felice anche da un'altra parte. Mi dispiace andar via così, sognavo tanto questa Champions. Quello che dicono sulla Fiorentina non è vero. Il mio agente sta parlando con loro e con qualche altra squadra, però non c'è ancora niente di firmato. Nei prossimi giorni devo capire bene le offerte arrivate e prendere la decisione migliore, per me e per la mia famiglia". (ANSA).