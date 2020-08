Sampdoria: Linetty al Torino, manca solo ufficialità

GENOVA, 23 AGO - La Sampdoria saluta il centrocampista polacco Karol Linetty: definita la trattativa per la cessione a titolo definitivo al Torino. Il club granata per il giocatore verserà quasi quasi 8 milioni più due di bonus e Linetty raggiungerà il neo tecnico granata Marco Giampaolo: insieme erano stati alla Sampdoria. Il polacco ha indossato la casacca blucerchiata per quattro stagioni, dal 2016-17 fino all'ultimo campionato: ha collezionato oltre 130 presenze. Il giocatore, che aveva il contratto in scadenza nel giugno 2021, voleva provare una nuova esperienza: adesso si attendono solo le firme per l'ufficialità del trasferimento (ANSA).