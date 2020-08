Golf: nel Wales Open vince Langasque, azzurri a metà classifica

ROMA, 23 AGO - Il francese Romain Langasque ha vinto, con 276 (71 68 72 65, -8) colpi, rimontando dalla 6/a posizione, l'ISPS HANDA Wales Open di golf, evento 'UK Swing' con cui l'European Tour è ripartito dopo il lungo stop. Sul percorso del Celtic Manor Resort (par 71), a City of Newport in Galles, hanno concluso al 27/o posto con 284 (par) i tre italiani che avevano superato il taglio: Edoardo Molinari, Lorenzo Scalise e Renato Paratore, che ha sfruttato al meglio la ripresa del circuito con un successo nella prima gara (British Masters) e con la conquista di uno dei 10 posti nel field del prossimo Us Open, il major in programma dal 17 al 20 settembre, che sono stati assegnati ai primi 10 dello speciale ordine di merito 'UK Swing' dopo il Wales Open. E' stato un finale a sorpresa in cui Langasque, 25enne di Grasse, ha aggiunto all'unico titolo sul Challenge Tour il primo sul circuito maggiore grazie a un 65 (-6, sei birdie) con cui si è inserito in quello che sembrava dovesse essere un duello tra Sebastian Soderberg e Connor Syme, in vetta dopo tre turni. Langasque ha dovuto attendere a lungo, fino a quando gli avversari diretti non sono giunti alla buca 18 (par 5). Non ha segnato l'eagle necessario il finlandese Sami Valimaki (278, -6), che ha ottenuto la seconda piazza, perché Soderberg, al quale serviva un birdie per lo spareggio, e Syme, hanno entrambi mandato la palla in acqua, pagando un prezzo molto salato in classifica. Soderberg è finito quinto con 280 (-4), insieme agli inglesi Canter e Morrison; sono terminati terzi i meno aggressivi inglesi Jordan e Dixon (279, -5), e Syme è scivolato all'ottavo posto con 281 (-3) Renato Paratore (69 72 74 69) ha concluso la gara con un parziale di 69 (-2, quattro birdie, due bogey), rimontando 12 posizioni. Ne ha risalite 31 Lorenzo Scalise (72 71 74 67), che ha girato in 67 (-4) con 5 birdie e un bogey. Ha perso terreno Edoardo Molinari, quarto dopo 3 turni, che ha finito con un 74 (+3, un birdie e quattro bogey). Langasque è stato gratificato con un assegno di 156.825 euro su un montepremi di un milione e ha ricevuto un pass per l'Us Open. Gli altri sono andati a Horsfield, Detry, Sullivan, Hojgaard, Valimaki, Otaegui, Sime e Harding. (ANSA).