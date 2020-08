Moto: Stiria; Vietti vince la gara della Moto3

ROMA, 23 AGO - Celestino Vietti festeggia la prima vittoria in Moto3, la 20/a dello Sky Team tra Moto2 e Moto3, aggiudicandosi in 37'10"319 il Gp di Stiria in Austria, a Spielberg. Il pilota piemontese è l'11/o italiano a trionfare in questa classe. Vietti ha preceduto sul traguardo nell'ordine Tony Arbolino (Honda), in ritardo di 0"410, e il giapponese Ai Ogura (Honda), a 0"938. Quinto Albert Arenas (Ktm), leader del mondiale, a 1"380. (ANSA).