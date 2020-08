Spezia: dopo la festa, a fine mese tutti in ritiro

GENOVA, 23 AGO - Dopo una lunghissima stagione, che ha visto lo Spezia ottenere una leggendaria promozione in Serie A, il gruppo trascorrerà qualche giorno di riposo in vista del raduno per la stagione 2020/21, in programma il 31 agosto. Lo si apprende dal sito della società bianconera. (ANSA).