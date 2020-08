Europa League: Siviglia-Inter sfida su Sky Sport-TV8 più vista

ROMA, 22 AGO - La finale di Europa League, Siviglia-Inter, in diretta ieri dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, ha ottenuto un milione e 566 mila spettatori medi, 2 milioni e 535 mila spettatori unici e l'8,4% di share. Il pre-partita 363 mila spettatori medi, il post 653 mila. Siviglia-Inter è la finale di Europa League più vista su Sky Sport dal 2012/13 e ha realizzato +21% rispetto alla finale dell'anno scorso (Chelsea-Arsenal, vista da un milione e 292 mila spettatori medi). Su TV8 il match ha raccolto 4 milioni e 244 mila spettatori medi, il 22,7% di share (numeri record per TV8) e 8 milioni e 615 mila spettatori unici. Il pre-partita ha registrato un milione di spettatori medi e il post 787 mila. Siviglia-Inter, dunque, è la partita di calcio trasmessa sulle reti Sky, e in simulcast in chiaro TV8, più vista di tutti i tempi, primato sottolineato anche dai grandi risultati del pre e del post-partita. (ANSA).