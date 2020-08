Conte: ora chiariremo futuro Inter,con o senza di me

ROMA, 22 AGO - . "Adesso ci prenderemo due-tre giorni di vacanza, e a mente fredda ci incontreremo, è giusto così. Si farà poi una disamina della stagione, di tutto. In maniera serena cercheremo di pianificare eventualmente il futuro dell'Inter, con o senza di me". Così Antonio Conte, dai microfoni di Sky Sport, dopo Siviglia-Inter. "Non penso che questo lo dobbiate dire voi .- dice ancora -. E' giusto prendersi due giorni, riposare tutti. Bisogna prendere la decisione migliore per il bene per l'Inter, non c'è astio. Ci sono vedute diverse. Ringrazio per quest'opportunità, allenare l'Inter ne è valsa la pena". (ANSA).