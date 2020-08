Basket: da Usa, dopo Roma Pallotta vende anche quota Celtics

ROMA, 21 AGO - Jim Pallotta sta vendendo la sua quota di minoranza dei Boston Celtics". A rivelare l'operazione finanziaria è il portale statunitense 'Sportico' secondo cui, a distanza di un paio di settimane dalla cessione della Roma al Gruppo Friedkin, il businessman di Boston avrebbe deciso di uscire anche dal mondo del basket cedendo il suo 8% dei Celtics a Steve Pagliuca, già socio dirigente e membro del comitato esecutivo della franchigia Nba impegnata attualmente nei play-off nella 'bolla' di Orlando, in Florida (si trova sul 2-0 nei confronti dei Philadelphia 76ers). Secondo Forbes, i Celtics valgono 3,1 miliardi di dollari. Le quote di minoranza delle squadre sportive, spiega il sito americano, sono regolarmente vendute con uno sconto del 10-30% perché spesso non hanno il controllo o il diritto di voto, come nel caso della partecipazione di Pallotta. 'Sportico' quindi spiega che Pagliuca sta comprando la quota dell'ex presidente della Roma ma la vendita, che dovrebbe fruttare circa 225 milioni a Pallotta, non è stata tuttavia ancora approvata dalla Nba. (ANSA).