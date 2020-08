Zanardi: S.Raffaele, miglioramenti significativi

MILANO, 19 AGO - Alex Zanardi "ha risposto con miglioramenti clinici significativi" dopo "un periodo durante il quale è stato sottoposto a cure intensive in seguito al ricovero del 24 luglio" al San Raffaele e "per questa ragione attualmente è assistito e trattato con cure semi intensive presso l'Unità Operativa di Neurorianimazione, diretta dal professor Luigi Beretta". Lo rende noto lo stesso ospedale di Milano, con un aggiornamento sulle condizioni del campione paralimpico, sempre ricoverato in Terapia intensiva, a due mesi dal drammatico incidente del 19 giugno in handbike vicino Siena. (ANSA).