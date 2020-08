Calcio: Torino; Chancellor a visite mediche, accordo vicino

TORINO, 19 AGO - Il Torino è vicinissimo a chiudere un acquisto per la difesa: si tratta di Jhon Chancellor, centrale venezuelano retrocesso con il Brescia. Una trattativa lampo, con il giocatore già in città per sostenere, questa mattina, le visite mediche di rito, al Centro di Medicina dello Sport. Chancellor, 28 anni, 26 presenze e tre gol nello scorso campionato, potrebbe aggregarsi ai compagni già questo pomeriggio, quando al Filadelfia Marco Giampaolo dirigerà il primo allenamento della nuova stagione. Prima di giocare in Italia, Chancellor ha vestito le maglie di Mineros, Depotivo Lara, Deportivo La Guaira, Delfin, tutte società venezuelane; è stato poi all'Anzi, club di Machackala, capitale della repubblica russa del Daghestan, e all'Al Ahly di Doha., in Qatar. (ANSA).