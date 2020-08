Rivoluzione Barcellona, salta anche il ds Abidal

ROMA, 18 AGO - Non solo Quique Setien. Il clamoroso tracollo contro il Bayern Monaco nei quarti di Champions ha fatto rotolare un'altra testa ai vertici dirigenziali del Barcellona. Eric Abidal non è più il segretario tecnico dei blaugrana, dopo che il francese e il club catalano hanno raggiunto un accordo per porre fine al legame contrattuale. "Il Barcellona ed Eric Abidal hanno raggiunto un accordo per la fine del contratto - si legge, in una nota pubblicata sul sito ufficiale della società di Josep Maria Bartomeu -. Il club desidera ringraziare pubblicamente Eric Abidal per la professionalità, l'impegno, la dedizione e la natura positiva del suo rapporto con tutti i componenti la famiglia blaugrana". (ANSA).