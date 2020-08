Koeman: "E' ora di andare al Barcellona"

ROMA, 18 AGO - "Sì, è l'ora di andare ad allenare il Barcellona". A confermare ufficialmente le indiscrezioni che lo danno sulla panchina dei blaugrana dopo la debacle in Champions e' direttamente Ronald Koeman. Come riportato dai media spagnoli, l'ex giocatore del club catalano e' in queste ore presso gli uffici della federcalcio olandese per discutere della rescissione del suo contratto come ct della nazionale orange, in vigore fino al 2022. "Mi piacerebbe molto - ha detto Koeman, alla tv NOS mentre usciva dagli uffici della federazione - ma al momento non c'e' l'accordo definitivo ne' la firma sul contratto. Aspettiamo". Secondo El Mundo, l'annuncio dovrebbe arrivare entro le prossime 24 ore (ANSA).