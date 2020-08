James vuole lasciare il Real, ma guadagna troppo

ROMA, 18 AGO - Il Real Madrid vuole 'alleggerire' la propria rosa, e soprattutto il monte-ingaggi, cedendo James Rodriguez, Bale e Mariano, senza dimenticare Jovic. Tuttavia - secondo il Mundo Deportivo - le intenzioni sono una cosa e la realtà un'altra. La realtà dice che, fra questi tre giocatori, solo uno vuole lasciare la 'Casa Blanca': si tratta di James Rodríguez che ha confessato in un'intervista il desiderio di trasferirsi altrove per giocare da titolare ma, soprattutto, per "sentirsi amato da tutti". Un messaggio chiaro a Zinedine Zidane e a Florentino Pérez. James Rodriguez, classe 1991 e in scadenza 2021, capocannoniere al Mondiale in Brasile nel 2014, è stato accostato alla Lazio: il problema principale per un possibile trasferimento a Formello, però, è l'ingaggio elevatissimo. Il colombiano attualmente percepisce circa 16 milioni a stagione, una cifra che non rientra nella politica del club biancoceleste. (ANSA).