Dopo boom al Bayern, Coutinho può restare al Barca

ROMA, 18 AGO - Il futuro di Philippe Coutinho, autore di due reti nel quarto di finale della Champions contro il 'suo' Barcellona, potrebbe prendere una svolta fino a qualche tempo addietro inaspettata. La riformulazione del progetto 2020/21 al Barcellona, dopo la catastrofe sportiva di Lisbona in Champions contro il Bayern (vittorioso per 8-2), include anche l'opzione che il fantasista brasiliano possa rimanere nel club blaugrana, proprietario del suo cartellino. Coutinho ha un contratto fino al 2023 con il Barcellona ma, per il momento, gioca in prestito al Bayern Monaco. L'idea del club catalano - secondo quanto riporta il Mundo Deportivo - è di ottimizzare tutte le risorse e il brasiliano è considerata una di queste. Con un altro allenatore in procinto di sbarcare al Camp Nou, la situazione del giocatore potrebbe essere tuttavia completamente rimodulata. (ANSA).