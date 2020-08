Koeman verso il Barcellona, nelle prossime ore la firma

ROMA, 18 AGO - Ieri il Cda ha ratificato il licenziamento di Quique Setien, oggi o domani potrebbe arrivare l'ufficializzazione dell'ingaggio di Ronald Koeman da parte del Barcellona. Secondo il Mundo Deportivo, il ct dell'Olanda resta la prima opzione dell'attuale presidente Josep Maria Bartomeu. Nel proprio contratto, come noto, Koeman ha una clausola rescissoria che gli permette di liberarsi in caso di chiamata del club blaugrana. Il ct 'orange' non avrebbe potuto lasciare la Nazionale prima dell'Europao 2020 ma, dopo il rinvio del torneo, può farlo. Ieri il dg del Barca, Oscar Grau, si è recato ad Amsterdam per negoziare personalmente con i dirigenti della Federcalcio olandese la partenza di Koeman e per finalizzare l'accordo con l'agente dell'allenatore. Koeman dovrebbe legarsi al Barcellona per due anni, ma c'è un problema riconducibile al rinnovo della carica presidenziale di Bartomeu che, nella primavera dell'anno prossimo, lascerà il timone della società catalana e, secondo quanto recita lo Statuto, il suo successore potrebbe interrompere unilateralmente il rapporto con l'allenatore. Koeman porterebbe con sé al Barcellona il collaboratore Alfred Schreuder, 47 anni, ex centrocampista e già vice di Ten Haag all'Ajax, ex tecnico di Twente e Hoffenheim (ANSA).