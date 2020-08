Champions: Lahoz arbitrerà la semifinale Lione-Bayern Monaco

ROMA, 17 AGO - Antonio Miguel Matéu Lahoz arbitrerà la seconda semifinale di Champions League tra i francesi del Lione e i tedeschi del Bayern Monaco, in programma mercoledì 19 agosto alle 21 sul terreno dello stadio José Alvalade di Lisbona. Lo ha comunicato l'Uefa. Lo spagnolo sarà coadiuvato dagli assistenti Pau Cebriàn Devìs e Roberto del Palomar. Il IV Uomo sarà Carlos del Cerro Grande. Per la Var è stato designato Alejandro Hernàndez, per l'Avar l'altro spagnolo José Marìa Sànchez. (ANSA).