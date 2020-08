Serie B: tre squalificati per una partita

ROMA, 17 AGO - Il Giudice sportivo della Lega calcio di Serie B, Emilio Battaglia, in relazione alle partite disputate a cavallo del week-end di Ferragosto, valide per il ritorno dei Playout e per la finale d'andata dei Playoff, fra i non espulsi, ha deciso di squalificare per una partita i seguenti calciatori: Dionisi (Frosinone), Gyomber e Mazzocchi (Perugia). Dionisi, dunque, salterà la finale di ritorno per la promozione in Serie A contro lo Spezia in trasferta. (ANSA).