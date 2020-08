Europa League: Conte, venderemo cara pelle per finale

MILANO, 16 AGO - "Affrontiamo una squadra forte, venderemo cara la pelle per arrivare arrivare in finale". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, alla vigilia della semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. "È la squadra più forte affrontata finora in questa Europa League - ha proseguito -, Castro è riuscito a convincere tutti i giocatori di talento a lavorare per la squadra, gli vanno fatti i complimenti. Paura? Penso che la parola paura non debba far parte del nostro vocabolario. Abbiamo rispetto, ci siamo preparati bene. Mercato? Oggi è inopportuno parlarne, posso solo ringraziare i calciatori per quello che hanno fatto durante la stagione e dopo il lockdown, sono stati encomiabili". (ANSA).