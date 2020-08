F1: Hamilton, incredibile ciò che ha fatto mia vettura

ROMA, 16 AGO - "Oggi è stata una grandissima giornata, sono davvero ammirato da ciò che ha fatto questa macchina, incredibile, e ho avuto sensazioni molto positive". E' il commento a caldo di Lewis Hamilton dopo un Gp di Spagna dominato con la sua Mercedes. "E' stata molto buona la gestione delle gomme - dice ancora il sei volte campione del mondo, oggi all'88/a vittoria in F1 -: abbiamo capito cos'era successo nello scorso week end e questo ci ha permesso di fare ciò che abbiamo fatto oggi, sono riuscito a spingere dall'inizio alla fine". Qual è stato il segreto di questo successo schiacciante? "Ho studiato molto prima della gara - risponde - e ho cercato di capire come usare le gomme e quali scegliere. Ho capito come farle durare più degli altri. Alla fine non c'era la necessità di montare gomme soft, la scelta più sicura era la gomma media. Tutti spingono in fabbrica e lavorare tanto e li ringrazio". "Intanto - conclude Hamilton - continuate a usare le mascherine per proteggere voi stessi e gli altri". (ANSA).