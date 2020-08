Atletica: Monaco; primato mondiale 5000 metri Cheptgei

MONACO, 14 AGO - Atletica spettacolo nel primo meeting Diamond League del post-Covid-19, l'Hercules nello stadio Louis II del Principato di Monaco. L'ugandese Joshua Cheptegei ha stabilito il nuovo primato del mondo dei 5000 metri vincendo la gara su questa distanza con il tempo di 12'35''36. Il precedente record di 12'37''35 apparteneva all'etiope Kenenisa Bekele, che lo aveva ottenuto sedici anni fa a Hengelo, in Olanda. Per Cheptgei quella di oggi è stata la prima gara dal 16 febbraio scorso a oggi. In quell'occasione, sempre nel Principato, l'ugandese aveva stabilito il nuovo record dei 5 km su strada. (ANSA).