Moto: Austria; a Miller le 2/e libere rovinate dalla pioggia

ROMA, 14 AGO - Jack Miller con la Ducati satellite del team Pramac è stato il più veloce al termine delle seconde libere del Gp d'Austria, classe MotoGp, compromesso dalla pioggia che ha consentito ai piloti di scendere in pista solo per pochi minuti, verso la fine del turno, senza migliorarsi rispetto alla FP1. Con il tempo di 1'26"475 l'australiano ha preceduto le KTM, dello spagnolo Iker Lecuona e del portoghese Miguel Oliveira. Quarta la Suzuki di Alex Rins, quinta la ducati di Johann Zarco. Ottavo e nono tempo per le Yamaha ufficiali di Maverick Vinales e Valentino Rossi. (ANSA).