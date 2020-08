Champions: Barcellona-Bayern sa di finale anticipata

ROMA, 13 AGO - La corsa alla Champions League prosegue senza più italiane in gara, tocca ora a Lipsia e Atletico Madrid giocarsi la semifinale del prestigioso torneo, una sfida secca che vede favoriti i Colchoneros sul tabellone di Sisal Matchpoint. Dopo aver eliminato i campioni in carica del Liverpool firmando una vera e propria impresa ad Anfield Road, la squadra di Simeone ha la strada spianata in semifinale, complice un sorteggio benevolo che gli ha messo di fronte il Lipsia, Cenerentola della competizione. Le quote però non parlano di una sfida già scritta, i madrileni sono favoriti a 2.25, ma i tedeschi non sono troppo lontani, a 3.50, il pareggio è a 3.10. Più netto invece il vantaggio dell'Atletico nelle quote sul passaggio turno, a 1.57 contro il 2.30 del Lipsia. Il quarto di finale tra Barcellona e Bayern Monaco ha il sapore di una finale anticipata e si preannuncia ad alto tasso di spettacolo. Si sfidano due tra le favorite alla vittoria finale, da una parte i tedeschi, che non perdono dal 9 febbraio scorso e hanno conquistato ben 12 vittorie consecutive nel post lockdown; dall'altra i catalani che, dopo aver fallito la vittoria dello scudetto in Liga, vuole provare a salvare la stagione portando a casa la Coppa. Gli esperti di Matchpoint favoriscono i bavaresi, avanti nei 90 minuti a quota 2.00, il Barcellona insegue a 3.30, il pareggio si gioca a 4.00. Bayern avanti anche nelle quote qualificazione, a 1.57, il passaggio turno dei blaugrana vale 2.40. La gara potrebbe andare ben oltre i 90 minuti, ma l'opzione che si arrivi ai calci di rigori è poco probabile e viene proposta a 8.00. (ANSA).