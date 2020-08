Zhang sbarca a Milano 'per seguire la sua Inter'

ROMA, 12 AGO - "Il presidente Steven Zhang è atterrato questa sera a Milano per poter seguire in prima persona le attività della sua Inter nell'assoluto rispetto dei protocolli sanitari italiani ed internazionali". Lo annuncia all'ANSA il club nerazzurro. Zhang torna in Italia, dove mancava da fine febbraio a causa dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Ottenuto il via libera per rientrare a Milano, il presidente dell'Inter nei prossimi giorni incontrerà la dirigenza per fare il punto sulla situazione in casa nerazzurra, tra mercato e i rapporti con Antonio Conte, dopo gli sfoghi dell'allenatore nelle ultime settimane. Il tecnico leccese, insieme alla squadra, è in ritiro in Germania per preparare la semifinale di Europa League di lunedì prossimo contro lo Shakhtar Donetsk. (ANSA).