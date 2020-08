Calcio: Athletic Bilbao, sei positivi al coronavirus

(ANSA-AFP) - ROMA, 12 AGO - Mentre i club spagnoli terminano le loro competizioni europee o tornano ad allenarsi in vista della prossima stagione, negli ultimi giorni sono emersi diversi casi di positività al coronavirus. Dopo il caso rivelato dal Barcellona oggi, anche l'Athletic Bilbao ha annunciato che sei persone, tra squadra e componenti dello staff , sono risultati positivi al covid 19 e sono già in isolamento domiciliare nelle rispettive abitazioni e "la prossima settimana verranno sottoposti a nuovi test. I giocatori e lo staff dell'Athletic Bilbao - si legge nella nota del club basco - hanno superato ieri i test PCR e sierologici, come previsto dal protocollo della Liga. I casi sono stati comunicati alle autorità sanitarie competenti". "Seguendo il protocollo della Liga, l'allenamento della squadra - il primo dei quali si svolgerà domani pomeriggio - inizierà su base individuale. Inoltre, tutti i casi negativi subiranno un nuovo test PCR questo venerdì". Ieri il Valencia aveva annunciato di aver rilevato due casi tra i membri del club e anche Betis Sevilla, Mallorca ed Espanyol hanno affermato di aver individuato ciascuno un caso positivo per il nuovo coronavirus. (ANSA-AFP).