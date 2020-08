Calcio: Inter; Bastoni, ora puntiamo più in alto possibile

MILANO, 11 AGO - ''A questo punto puntiamo più in alto possibile. Dobbiamo fare quello che abbiamo sempre fatto, spingere fino alla fine''. Lo ha detto il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, intervistato da Sky Sport. ''È una bella soddisfazione raggiungere una semifinale europea, non è mai facile - ha proseguito -. Personalmente ho fatto passi da gigante, ma mai mi sarei aspettato di giocare titolare nell'Inter ed è un orgoglio per me. Conte mi ha dato tanta fiducia: chiede personalità e di non aver paura di fare la giocata. E io non ho paura di fare quello che mi chiede''. (ANSA).